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Украина
«Нам такие космонавты не нужны»: львовские националисты хотят снести памятник Терешковой
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    «Нам такие космонавты не нужны»: львовские националисты хотят снести памятник Терешковой

    16:36  31 Октября 2017
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    «Нам такие космонавты не нужны»: львовские националисты хотят снести памятник Терешковой

    Львов, 31 октября. Украинская националистическая организация «С14» («Сечь») заявила о намерении снести памятник советскому космонавту Валентине Терешковой во Львове.

    «Этого памятника не будет во Львове. Обещаем. Нам такие космонавты не нужны», — говорится на странице «Сечи» в Facebook.

    Поводом для недовольства радикалов послужил тот факт, что Терешкова является депутатом Госдумы и что она голосовала за присоединение Крыма к России.

    «Нам такие космонавты не нужны»: львовские националисты хотят снести памятник Терешковой

    Напомним, что Валентина Терешкова стала первой в истории женщиной-космонавтом, за что была удостоена звания Героя Советского Союза.  Памятник Терешковой во Львове был установлен в шестидесятых годах на улице, которая также получила название в честь женщины-космонавта.

    Однако с 2014 года на Украине началась волна сноса памятников советской эпохи, которая сначала осуществлялась стихийно, а затем была оформлена официально с принятием закона о декоммунизации.  

    Автор: Геннадий Плющев
    #памятник #украина #львов #терешкова #снос
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