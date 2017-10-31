«Нам такие космонавты не нужны»: львовские националисты хотят снести памятник Терешковой

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Львов, 31 октября. Украинская националистическая организация «С14» («Сечь») заявила о намерении снести памятник советскому космонавту Валентине Терешковой во Львове.

«Этого памятника не будет во Львове. Обещаем. Нам такие космонавты не нужны», — говорится на странице «Сечи» в Facebook.

Поводом для недовольства радикалов послужил тот факт, что Терешкова является депутатом Госдумы и что она голосовала за присоединение Крыма к России.

Напомним, что Валентина Терешкова стала первой в истории женщиной-космонавтом, за что была удостоена звания Героя Советского Союза. Памятник Терешковой во Львове был установлен в шестидесятых годах на улице, которая также получила название в честь женщины-космонавта.

Однако с 2014 года на Украине началась волна сноса памятников советской эпохи, которая сначала осуществлялась стихийно, а затем была оформлена официально с принятием закона о декоммунизации.