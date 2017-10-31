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Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ три новых городских района
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    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ три новых городских района

    16:39  31 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ три новых городских района

    Дейр эз-Зор, 31 октября. Правительственные войска добились новых успехов в освобождении Дейр эз-Зора от боевиков «Исламского государства»1.

    Командование САА сообщает, что после успехов в кварталах Аль-Хамидия и Аль-Орфи военнослужащим Сирийской арабской армии удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) три новых района Дейр эз-Зора. Отмечается, что сейчас игиловцы контролируют лишь пару кварталов в центре населенного пункта.

    Ранее сообщалось, что САА при поддержке ВКС РФ продвигается на юго-восток провинции и в данный момент находится всего в 65 километрах от города Абу-Кемаль.

    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ три новых городских района

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор
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