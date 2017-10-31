Антикоррупционное бюро Украины подтвердило обыски у сына Авакова по делу о рюкзаках

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Киев, 31 октября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у сына главы МВД Александра Авакова, отметив, что процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного дела о закупках рюкзаков для подразделений спецназа украинской полиции.

В ведомстве подтвердили, что детективы НАБУ совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски по месту работы и проживания сына главы МВД Украины Александра Авакова в рамках уголовного дела о поставках рюкзаков для украинской полиции.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины», — говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Позднее сам Аваков подтвердил данную информацию.

Стоит отметить, что в феврале 2015 года МВД Украины заключило договоры с ООО «Днипровенд» на закупку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов), и частным предприятием «Плигачов» на одну тысячу рюкзаков стоимостью более двух миллионов гривен. Позднее выяснилось, что одна из компаний, которая выиграла тендер на поставку рюкзаков, связана с другом сына Авакова, передает телеканал «360».