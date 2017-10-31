Сирия сегодня: Дамаск под обстрелом боевиков, Ереван готов восстановить экономику САР

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Сирия, 31 октября. Члены бандформирований устроили ракетный обстрел улицы Аль-Амин в Дамаске. Ереван готов помочь в восстановлении разрушенной экономики Сирии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Ракетный обстрел Дамаска

Члены одной из террористических организаций выпустили несколько ракет по улице Аль-Амин в Дамаске. В результате взрывов ранения получили пять мирных жителей Сирийской арабской республики, сообщил государственный телеканал САР.

По данным журналистов, также обстрелу из минометов подверглась площадь Аббасиин в центре сирийской столицы, в результате чего несколько домов получили серьезные повреждения. Напомним, на прошлой неделе радикальные исламисты обстреляли жилой квартал Джарамана на окраине Дамаска и подвергли ракетному обстрелу квартал Дахият Аль-Асад.

За последний месяц участились и случаи минометного обстрела исторического центра столицы ближневосточной страны. Так, в Баб-Тума 13 сентября погибли два мирных жителя, еще восемь получили осколочные ранения.

Ереван готов помочь САР

Ереван готов помочь в восстановлении разрушенной экономики Сирии заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян во время встречи в Дамаске с сирийским премьером Имадом Хамисом.

«Опыт и потенциал Армении могут быть полезны сирийской стороне при восстановлении ряда разрушенных отраслей экономики, и Ереван готов предоставить подобное содействие дружественной Сирии», — подчеркнул Караян.

По словам армянского представителя, Армения может стать настоящим мостом для сирийской продукции на мировых рынках сбыта. Кроме того, в случае необходимости Ереван может предоставить Дамаску высококлассных специалистов в сферах проектирования, строительства, дорожного, сельского хозяйства и даже высоких технологий.

Российско-иранские переговоры затронут Сирию

Обстановка в Сирийской арабской республике станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, сирийская проблематика будет завтра на повестке для переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, визит президента России Владимира Путина в Тегеран состоится в среду, 1 ноября. Уже сейчас запланированы двусторонние контакты с руководством ближневосточной страны, а также трехсторонняя встреча президентов Ирана, России и Азербайджана.