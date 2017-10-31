Трамп крепко не любит Порошенко: украинцы отреагировали на дело Манафорта

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Бывшего руководителя предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвиняют по 12 статьям. Среди них сговор против США и сговор с целью отмывания средств. О том, как связан Манафорт с Украиной, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Известный украинский журналист и блогер Александр Дубинский в Facebook рассказал, как «черные кассы» Партии Регионов были использованы против близкого соратника американского президента.

«Уверен, Дональд Трамп крепко не любит Порошенко. Причина в том, что именно с подачи Порошенко у ФБР оказались документы так называемой «чёрной кассы» Партии Регионов, которые позволили обвинить человека из ближнего круга Трампа в отмывании денег. Помимо того, что обвиненный Манафорт был вынужден уйти в отставку с позиции политтехнолога Трампа в 2016 году, его дело стало одним из кирпичиков, с помощью которых Трампа обвиняют в переговорах с россиянами. И угрожают импичментом. Впрочем, в импичмент верится мало. А вот в использование «дела Манафорта» для принуждения Трампа к ужесточению антироссийской политики — вполне. И, очевидно, президент США не может не понимать — благодаря кому он, в том числе, имеет эти проблемы», — рассказал Александр Дубинский.

Украинские пользователи Facebook прокомментировали запись Дубинского. Так, некий Евгений Абрамович выразил уверенность, что Соединенным Штатам пора вводить антиукраинские санкции против элиты Украины.

«Пора Трампу вводить персональные санкции против нашей верхушки, начиная с Порошенко», — написал он.

Некий украинский пользователь Max Gus отметил в комментариях под записью, что и без Порошенко есть, кому сливать информацию о «черной кассе».

«И без Порошенко было кому сливать. О секретах «черной кассы» Партии Регионов не знал только ленивый. Кстати, сами регионалы могли слить. Среди них есть зачетные ходоки в американское посольство», — отметил Max Gus.

Кроме того, Александр Дубинский на своем канале Youtube выложил видео, где подробно разложил свою теорию.

Украинец, пользователь Youtube Игорь Троицкий в комментариях под видео написал, что показания Манафорта могут серьезно ударить по украинской элите.

«Если Пол Манафорт начнет давать показания, то многие, кто при нашей украинской власти, не смогут этого пережить! Вот так вот! А так как все те же на манеже, то олигархи и дальше будут конфликтовать», ﻿— написал он.

Некий Dmytro Kerest уверен, что Трамп не хочет видеть Порошенко на президентском кресле Украины.