Курды рассказали о территориальных потерях при наступлении Ирака на Киркук

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Эрбиль, 31 октября. Ирак атаковал курдские силы пешмерга после проведения Эрбилем референдума о независимости Курдистана.

По данным Регионального правительства Иракского Курдистана курды потеряли порядка 30 процентов территорий после наступления шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») на провинцию Киркук. Наступление началось 16 октября текущего года, пишет агентство URA.ru.

Представитель Демократической партии Курдистана Хошави Бабакр сообщил, что данные регионы были освобождены курдами от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) после бегства армии Ирака в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.