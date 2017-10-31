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Экономика
Власти РФ могут выделить 10 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам — Топилин
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    Власти РФ могут выделить 10 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам — Топилин

    16:36  31 Октября 2017
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    Власти РФ могут выделить 10 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам — Топилин

    Москва, 31 октября. Министр труда и социального развития Максим Топилин заявил, что российские власти предусмотрели выделение средств на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в текущем году. 

    «Если говорить по этому году, то сейчас министерство финансов готовит распределение 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены в бюджете, дополнительные средства», — сказал он, отвечая на вопрос, существуют ли риски невыполнения соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина.

    По его словам, на сегодняшний день необеспеченный финансами ресурс в бюджетах субъектов на зарплату бюджетников составляет чуть более 3 млрд рублей.

    Как отметил Топилин, это восемь российских регионов. В настоящее время министерство финансов подготавливает распределение десяти миллиардов рублей, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что запланированное повышение зарплат бюджетников в регионах должно быть обеспечено.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #топилин
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