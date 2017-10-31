Полуголые феминистки устроили манифестацию против режиссера Полански в Париже

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Париж, 31 октября. Несколько десятков женщин устроили акцию против открытия ретроспективы Романа Полански.

Митинг прошел недалеко от здания парижской синематеки. В нем принимали участие представители феминистических организаций, в том числе и скандальные Femen.

Сам Полански присутствовал на открытии ретроспективы.

Участники акции скандировали «Нет чести для насильников», на спинах у них было написано: «Очень важный преступник-педофил». Они также требовали экстрадиции 84-летнего режиссера, отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на Deadline.

Напомним, что Романа Полански обвиняют в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер. Инцидент произошел еще в 1977 году в доме актера Джека Николсона в Лос-Анджелесе. Режиссер публично признал свою вину и сознался в преступлении. Однако, опасаясь преследования суда, Полански бежал во Францию. Он до сих пор числится в розыске США.

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