Каталония объявила план действий по мирному движению к независимости
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Брюссель, 31 октября. Карлес Пучдемон, отстраненный Мадридом от должности главы Каталонии, на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что автономия взяла курс на мирное движение к независимости.
По его словам, регион провозгласил независимость, осознав невозможность диалога с Испанией, для чего ранее были использованы все возможности, отмечает ТАСС.
Как сообщалось ранее, сегодня Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости, принятую Каталонией.
В Бельгию Пучдемон уехал накануне, 30 октября. Здесь каталонский лидер собирается заручиться поддержкой Евросоюза, сообщает телеканал 360.