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Каталония объявила план действий по мирному движению к независимости
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    Каталония объявила план действий по мирному движению к независимости

    16:15  31 Октября 2017
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    Каталония объявила план действий по мирному движению к независимости

    Брюссель, 31 октября. Карлес Пучдемон, отстраненный Мадридом от должности главы Каталонии, на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что автономия взяла курс на мирное движение к независимости. 

    По его словам, регион провозгласил независимость, осознав невозможность диалога с Испанией, для чего ранее были использованы все возможности, отмечает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, сегодня Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости, принятую Каталонией.

    В Бельгию Пучдемон уехал накануне, 30 октября. Здесь каталонский лидер собирается заручиться поддержкой Евросоюза, сообщает телеканал 360.

     

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания #бельгия #брюссель #пучдемон
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