Главреда «Эха Москвы» допросили по делу о покушении на Фельгенгауэр

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Москва, 31 октября. Сотрудники следственного комитета России допросили главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова по делу о покушении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Об этом во вторник рассказал адвокат Венедиктова Илья Новиков.

По словам юриста, Венедиктов передал сотрудникам правоохранительных органов свои показания, а также информацию об угрозах, которые поступали в адрес ведущей до нападения, передает ТАСС.

Отмечается, что главред «Эха Москвы» также предложил следствию проверить версию о вероятном участии в деле зачинщиков.

Напомним, на прошлой неделе в редакцию «Эха Москвы» проник гражданин Израиля и напал с ножом на журналистку, которая в настоящее время находится в больнице. Нападавший, которым оказался Борис Гриц, был арестован на два месяца по решению Пресненского суда Москвы.

В минувший понедельник Фельгенгауэр впервые рассказала о нападении.