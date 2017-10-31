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Главреда «Эха Москвы» допросили по делу о покушении на Фельгенгауэр
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    Главреда «Эха Москвы» допросили по делу о покушении на Фельгенгауэр

    16:14  31 Октября 2017
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    Главреда «Эха Москвы» допросили по делу о покушении на Фельгенгауэр

    Москва, 31 октября. Сотрудники следственного комитета России допросили главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова по делу о покушении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Об этом во вторник рассказал адвокат Венедиктова Илья Новиков. 

    По словам юриста, Венедиктов передал сотрудникам правоохранительных органов свои показания, а также информацию об угрозах, которые поступали в адрес ведущей до нападения, передает ТАСС. 

    Главреда «Эха Москвы» допросили по делу о покушении на Фельгенгауэр

    Отмечается, что главред «Эха Москвы» также предложил следствию проверить версию о вероятном участии в деле зачинщиков. 

    Напомним, на прошлой неделе в редакцию «Эха Москвы» проник гражданин Израиля и напал с ножом на журналистку, которая в настоящее время находится в больнице. Нападавший, которым оказался Борис Гриц, был арестован на два месяца по решению Пресненского суда Москвы. 

    В минувший понедельник Фельгенгауэр впервые рассказала о нападении. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #следствие #эхо москвы #фельгенгауэр #венедиктов
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