Курды эвакуировали более ста семей боевиков ИГ в Идлиб

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Идлиб, 31 октября. Курды SDF провели эвакуацию боевиков «Исламского государства»1 и членов их семей из провинций Ракка и Дейр эз-Зор.

Сирийские военные источники сообщили об операции по эвакуации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и членов их семей из Дейр эз-Зора и Ракки силами проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Источник отмечает, что курдами из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) вывезено порядка 127 семей террористов.

Игиловцы были доставлены в провинцию Идлиб в районы, подконтрольные боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которая в данный момент воюет с «Халифатом».

1 Организация запрещена на территории РФ.