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Курды эвакуировали более ста семей боевиков ИГ в Идлиб
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    Курды эвакуировали более ста семей боевиков ИГ в Идлиб

    16:10  31 Октября 2017
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    Курды эвакуировали более ста семей боевиков ИГ в Идлиб

    Идлиб, 31 октября. Курды SDF провели эвакуацию боевиков «Исламского государства»1 и членов их семей из провинций Ракка и Дейр эз-Зор.

    Сирийские военные источники сообщили об операции по эвакуации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и членов их семей из Дейр эз-Зора и Ракки силами проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Источник отмечает, что курдами из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) вывезено порядка 127 семей террористов.

    Игиловцы были доставлены в провинцию Идлиб в районы, подконтрольные боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которая в данный момент воюет с «Халифатом».

    Курды эвакуировали более ста семей боевиков ИГ в Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #идлиб #джебхатан-нусра
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