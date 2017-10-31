Суд в Москве арестовал экс-главу «Нафтогаза Украины» Бакая

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Москва, 31 октября. Бывший руководитель государственного управления делами Украины, экс-глава «Нафтогаза Украины» Игорь Бакай арестован по решению Таганского суда Москвы. Против него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в суде.

Бакаю может грозить до 10 лет заключения.

По некоторым данным, бывший украинский чиновник обвиняется в том, что он обманом завладел денежными средствами постронних лиц.

В 2005 году Бакай был обвинен в незаконном отчуждении госимущества — нескольких крымских лечебниц, гостиниц «Украина» и «Днепр», недвижимости национального комплекса «Экспорт Украины», а также в злоупотреблении служебными полномочиями.