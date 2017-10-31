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В Идлибе уничтожен еще один командир «Джебхат ан-Нусры»
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    В Идлибе уничтожен еще один командир «Джебхат ан-Нусры»

    15:52  31 Октября 2017
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    В Идлибе уничтожен еще один командир «Джебхат ан-Нусры»

    Идлиб, 31 октября. В северной части провинции Идлиб ликвидирован очередной главарь «Джебхат ан-Нусры».

    Местные источники сообщают, что один из полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России)  Абу Али Дамер был расстрелян неизвестными боевиками на дороге, соединяющей Идлиб и населенный пункт Маарат Месрин.

    Источник заявил, что ликвидация командного состава группировки может быть связана с недовольством «Джебхат ан-Нусры» с присутствием армии Турции на территории провинции Идлиб.

    В Идлибе уничтожен еще один командир «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #идлиб #джебхат ан-нусра
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