В Идлибе уничтожен еще один командир «Джебхат ан-Нусры»
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Идлиб, 31 октября. В северной части провинции Идлиб ликвидирован очередной главарь «Джебхат ан-Нусры».
Местные источники сообщают, что один из полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) Абу Али Дамер был расстрелян неизвестными боевиками на дороге, соединяющей Идлиб и населенный пункт Маарат Месрин.
Источник заявил, что ликвидация командного состава группировки может быть связана с недовольством «Джебхат ан-Нусры» с присутствием армии Турции на территории провинции Идлиб.
1 Организация запрещена на территории РФ.