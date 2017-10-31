Эксперт: отказ Киева от российского топлива для АЭС превратит Украину в ядерный могильник

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Директор украинского Института энергетических исследований Дмитрий Марунич дал интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, в котором рассказал, почему Украина не сможет отказаться от российского ядерного топлива, и посетовал, что энергетическая безопасность его страны приносится в жертву политической конъюнктуре.

Напомним, в настоящее время российский производитель ядерного топлива «ТВЭЛ», входящий в состав топливного дивизиона «Росатома», является основным поставщиком топлива для украинских АЭС.

«У нас действует долгосрочный контракт с «ТВЭЛ» на поставки ТВС (тепловыделяющая сборка — изделие, содержащее делящиеся вещества и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе — прим.) для реакторов серий ВВЭР-1000 и ВВЭР-440», — рассказал Дмитрий Марунич. — Поостерегусь сейчас говорить о параметрах этого контракта, он конфиденциальный, но то, что он не заканчивается в ближайшие два-три года, это совершенно однозначно. По некоторым оценкам, он заканчивается после 2030 года. Поэтому есть, как минимум, юридические основания, согласно которым полное прекращение закупок ТВС производства Российской Федерации приведет к крайне негативным юридическим последствиям для компании «Энергоатом», будет судебное разбирательство, которое Украина с высочайшей степенью вероятности проиграет».

Отметим, украинская национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» является оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

По словам Марунича, именно из опасения судебных разбирательств в «Энергоатоме» стараются не говорить, что намерены в ближайшее время отказаться от закупок российского топлива.

«Это первое важное обстоятельство, — отметил собеседник ФАН. — Второе. Если мы проанализируем доступные данные Госстата, то выходит, что в среднем один ТВС западного производства стоит дороже, чем российский, если мы вычленим из закупок российского топлива составляющую по его переработке и хранению. Потому что мы сейчас отправляем отработанное топливо на переработку в Российскую Федерацию».

По словам украинского энергетика, если предложение заменить российское топливо продукцией американо-японской компании Westinghouse будет принято, то Украине придется хранить отработанное ядерное топливо на своей территории.

«Компания Westinghouse подчиняется законодательству Соединенных Штатов, она резидент США, да и кроме того американское топливо в принципе невозможно перерабатывать нигде в мире, — отметил Дмитрий Марунич. — Поэтому отработанное топливо, полученное от Westinghouse, должно храниться на территории той страны, которая его использовала. И это отработанное топливо и ядерные отходы — все это будет храниться на Украине. Именно для этого «Энергоатом» сейчас активизирует проект по строительству хранилища в Чернобыльской зоне. Потому что через пару лет нам просто-напросто некуда будет складировать отработанное топливо, его невозможно будет содержать в пристанционных хранилищах, которые есть на каждой станции».

Так что полностью отказаться в ближайшее время от российского ядерного топлива у Украины никак не получится, отметил глава украинского Института энергетических исследований.

«Более того, есть еще два блока ВВЭР-440, для них компания Westinghouse в настоящее время в принципе не в состоянии производить ТВС, у них просто нет такого продукта, такое топливо производит только российская «ТВЭЛ», — подчеркнул украинский атомщик. — Поэтому в ближайшее время отказ невозможен в принципе, а то, что было вице-президентом «Энергоатома» было заявлено обратное, то там был какой контекст, что, это произойдет, только если будет некий форс-мажор».

Ранее первый вице-президент — технический директор «Энергоатома» Александр Шавлаков заявил, что компания Westinghouse может оперативно поставлять свежее ядерное топлива на 13 блоков украинских АЭС в случае прекращения поставок из России.

Это заявление Дмитрий Марунич считает достаточно странным.