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Политика
Симоньян отреагировала на доклад Google о деятельности российских СМИ на YouTube
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    Симоньян отреагировала на доклад Google о деятельности российских СМИ на YouTube

    15:39  31 Октября 2017
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    Симоньян отреагировала на доклад Google о деятельности российских СМИ на YouTube

    Москва, 31 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад компании Google, в котором говорится об отсутствии нарушений правил и манипуляций платформой YouTube со стороны RT и других российских СМИ.

    «Как учили нас в советской школе, что и требовалось доказать», — приводит слова Симоньян РИА Новости.

    Сегодня компания Google огласила результаты расследования о злоупотреблении ее сервисами во время выборов американского президента в 2016 году. В частности, в докладе сообщается, что со стороны RT не было обнаружено никаких действий, противоречащих политике платформы YouTube.

    Напомним, ранее стало известно содержание заявлений, которые Twitter, Facebook и Google подготовили к слушаниям по «российскому делу», обвиняющему Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #маргарита симоньян #rt #youtube #российское дело
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