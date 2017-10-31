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США будут «передвигать красную черту» там, где не получат ответ от РФ — эксперт
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    США будут «передвигать красную черту» там, где не получат ответ от РФ — эксперт

    20:58  31 Октября 2017
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    США будут «передвигать красную черту» там, где не получат ответ от РФ — эксперт

    Москва, 31 октября. Новый оборот скандала вокруг «вмешательства России» в выборы США при участии Facebook, Google и Twitter может поспособствовать новым блокировкам российских аккаунтов в социальных сетях. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев, отметив, что такой поворот событий поможет преодолеть в РФ комплекс «западофилии». 

    Специалист считает, что на сегодняшний день есть предрассудок относительно того, что существует некая репутация западных стран и фирм, что у них есть «красная черта», за которую они не перейдут.

    По словам политолога, «это убеждение зародилось в 90-х годах и получило название «западофилия», пишет «Парламентская газета»

    Михеев уверен, что Вашингтон в отношениях с Москвой всегда будет «передвигать красную черту» в тех отраслях, в которых он не сможет получить серьезный ответ. 

    США будут «передвигать красную черту» там, где не получат ответ от РФ — эксперт

    «В информационной сфере мы настолько в 90-х годах интегрировались в чужую систему и чужие правила игры, что у нас сегодня нет возможности сделать что-то, что могло бы серьезно ущемить США», — считает он. 

    Впрочем, полагает эксперт, это и к лучшему, поскольку так Россия сможет быстрее преодолеть «западофилию». 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #политика #западофилия
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