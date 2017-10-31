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Политика
Лавров об обвинениях против Манафорта: «Украинский след» нужно расследовать через Украину
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    Лавров об обвинениях против Манафорта: «Украинский след» нужно расследовать через Украину

    15:43  31 Октября 2017
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    Лавров об обвинениях против Манафорта: «Украинский след» нужно расследовать через Украину

    Москва, 31 октября. Расследовать «украинский след» в деле бывшего руководителя предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта нужно через Украину, считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

    «Вот, нашли украинский след в отношении господина Манафорта и его какого-то сотрудника. Украинский след, наверное, нужно расследовать через Украину, — сказал глава российского дипломатического ведомства в ходе пресс-конференции во вторник. — Им тоже есть, что рассказать о том, какую позицию они занимали в ходе предвыборной кампании президента США».

    Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неточностях в деле Манафорта. 

    Лавров об обвинениях против Манафорта: «Украинский след» нужно расследовать через Украину

    Напомним, что Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по двенадцати статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #лавров #манафорт
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