Лавров об обвинениях против Манафорта: «Украинский след» нужно расследовать через Украину

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Москва, 31 октября. Расследовать «украинский след» в деле бывшего руководителя предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта нужно через Украину, считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Вот, нашли украинский след в отношении господина Манафорта и его какого-то сотрудника. Украинский след, наверное, нужно расследовать через Украину, — сказал глава российского дипломатического ведомства в ходе пресс-конференции во вторник. — Им тоже есть, что рассказать о том, какую позицию они занимали в ходе предвыборной кампании президента США».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неточностях в деле Манафорта.

Напомним, что Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по двенадцати статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.