Один из главарей ИГИЛ бежал в Грецию через подконтрольные курдам территории

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Дейр эз-Зор, 31 октября. Один из лидеров «Исламского государства»1 бежал из провинции Дейр эз-Зор с крупной суммой денег.

Сирийские источники сообщают о бегстве очередного главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известного под именем Зия Мустафа аль-Бати. Он предпочел укрыться в Греции, прихватив с собой из фондов «Халифата» 40 тысяч долларов. Вместе с ним Сирию покинул его сподвижник Харт аль-Джехан.

Источник отмечает, что боевики покинули провинцию Дейр эз-Зор через районы, контролируемые проамериканскими курдами из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.