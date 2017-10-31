Один из главарей ИГИЛ бежал в Грецию через подконтрольные курдам территории
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Дейр эз-Зор, 31 октября. Один из лидеров «Исламского государства»1 бежал из провинции Дейр эз-Зор с крупной суммой денег.
Сирийские источники сообщают о бегстве очередного главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известного под именем Зия Мустафа аль-Бати. Он предпочел укрыться в Греции, прихватив с собой из фондов «Халифата» 40 тысяч долларов. Вместе с ним Сирию покинул его сподвижник Харт аль-Джехан.
Источник отмечает, что боевики покинули провинцию Дейр эз-Зор через районы, контролируемые проамериканскими курдами из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).
1 Организация запрещена на территории РФ.