Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном
Весь мир
Один из главарей ИГИЛ бежал в Грецию через подконтрольные курдам территории
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Один из главарей ИГИЛ бежал в Грецию через подконтрольные курдам территории

    15:41  31 Октября 2017
    162

    Один из главарей ИГИЛ бежал в Грецию через подконтрольные курдам территории

    Дейр эз-Зор, 31 октября. Один из лидеров «Исламского государства»1 бежал из провинции Дейр эз-Зор с крупной суммой денег.

    Сирийские источники сообщают о бегстве очередного главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известного под именем Зия Мустафа аль-Бати. Он предпочел укрыться в Греции, прихватив с собой из фондов «Халифата» 40 тысяч долларов. Вместе с ним Сирию покинул его сподвижник Харт аль-Джехан.

    Источник отмечает, что боевики покинули провинцию Дейр эз-Зор через районы, контролируемые проамериканскими курдами из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Один из главарей ИГИЛ бежал в Грецию через подконтрольные курдам территории

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        48
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        961
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        448
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        608