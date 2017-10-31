С нами шутки плохи: В Госдуме отреагировали на сбор биоматериала россиян

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Спецслужбы Российской Федерации располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такие действия могут говорить о возможной подготовке к уничтожению наших народностей в случае критического обострения международной политической обстановки, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Эта информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Собеседник ФАН уверен, что к вопросу о сборе биоматериала ни в коем случае нельзя относиться как к искусственно раздутой теме, потому что у России действительно есть все основания для беспокойства.

«Биологические материалы могут собираться для последующей нейтрализации нашего этноса, для оказания влияния на наш народ при помощи тех или иных медицинских препаратов, либо других средств для нейтрализации человеческого организма. Я не думаю, что сбор производится только для создания «красивой коллекции», тут явно прослеживается определенный, недружественный замысел. Так что беспокойство наших властей оправдано», — поясняет ситуацию народный избранник.

По словам Юрия Швыткина, реакция Российской Федерации в мировом политическом пространстве будет открытой. Москва намерена выяснить, кто и зачем занимается сбором сведений о российских биоматериалах.

«У нас есть специальные спецслужбы, которые получают информацию, и есть отделы аналитиков, которые вырабатывают меры по нейтрализации, по недопущению и предупреждению угрозы. Кстати, очень может быть, что на этот сбор Россия ответит зеркально. Таким образом, мы дадим понять, что с нами шутки плохи — процесс очень схож с укреплением обороны. Например, наш враг разворачивает на наших границах одно из своих подразделений, а в ответ мы разворачиваем свое, возможно большее по численности. Еще раз повторю, тема серьезная, потому что очень похожа на подготовку к уничтожению российского этноса», — заключил депутат.

Напомним, первым о сборе биоматериала россиян заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Чуть позже первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что таким образом «соответствующие службы на Западе» готовят эффективное биологическое оружие.