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Украина
Сын Авакова задержан сотрудниками антикоррупционного бюро Украины
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    Сын Авакова задержан сотрудниками антикоррупционного бюро Украины

    15:47  31 Октября 2017
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    Сын Авакова задержан сотрудниками антикоррупционного бюро Украины

    Киев, 31 октября. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Об этом заявил бывший советник министра МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина».

    «Сейчас закончен обыск. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», — сказал Кива.

    Кива также добавил, что в ближайшее время сын Авакова будет доставлен в суд.

    Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Позднее сам Аваков подтвердил данную информацию.

    Напомним, что в феврале 2015 года МВД Украины заключило договоры с ООО «Днипровенд» на закупку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов), и частным предприятием «Плигачов» на одну тысячу рюкзаков стоимостью более двух миллионов гривен.

    В феврале 2016 года в Сети появилось видео, на котором мужчина похожий на сына Авакова договаривается с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставках рюкзаков для подразделений спецназа украинской полиции. Позднее выяснилось, что одна из компаний, которая выиграла тендер на поставку рюкзаков, связана с другом сына Авакова.

    Автор: Алексей Громов
    #аваков #мвд #кива #набу
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