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КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона
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    КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

    15:37  31 Октября 2017
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    КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

    Мадрид, 31 октября. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель КС.

    Напомним, каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона, в одностороннем порядке провозглашенную парламентом автономного сообщества.

    Уже через час сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии. В результате женералитет и парламент автономии были распущены, однако руководство Каталонии не признает решений Мадрида об отставке главы региона Карлеса Пучдемона и роспуске парламента.

    Конституционный суд Испании в пятницу дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.

    Автор: Юлия Кошкина
    #каталония #испания
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