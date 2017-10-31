КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

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Мадрид, 31 октября. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.

Об этом РИА Новости сообщил представитель КС.

Напомним, каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона, в одностороннем порядке провозглашенную парламентом автономного сообщества.

Уже через час сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии. В результате женералитет и парламент автономии были распущены, однако руководство Каталонии не признает решений Мадрида об отставке главы региона Карлеса Пучдемона и роспуске парламента.

Конституционный суд Испании в пятницу дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона.