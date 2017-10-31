Путин назвал объем рыночного долга регионов

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Москва, 31 октября. Объем рыночного долга российских регионов составил 1 трлн рублей, что составляет почти половину госдолга субъектов РФ. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая перед членами правительства.

«При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а еще у 11 - половину собственных доходов. Важно найти решение для субъектов РФ, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги», — отметил он.

Глава государства заявил, что российское правительство должно принять меры по сокращению объема коммерческой задолженности регионов. По его словам, долги субъектов Федерации не должны превышать половины их собственных доходов.

Напомним, что в середине октября губернатор Курской области Александр Михайлов рассказал президенту о тяжелой финансовой ситуации региона, который задолжал бюджету 9 млрд рублей.