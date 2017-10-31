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Украина
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Экономика
Лавров назвал условие продления «Турецкого потока» в страны ЕС
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    Лавров назвал условие продления «Турецкого потока» в страны ЕС

    15:33  31 Октября 2017
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    Лавров назвал условие продления «Турецкого потока» в страны ЕС

    Москва, 31 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к продлению газопровода «Турецкий поток» в другие страны Европы после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя.

    В ходе своего выступления на брифинга с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава российской дипломатии рассказал, что растущие потребности стран южной и юго-восточной Европы можно было бы удовлетворить с помощью второй нитки «Турецкого потока» на территории ЕС.

    «Учитывая неудачный опыт с «Южным потоком», будем готовы приступить к такой работе по «Турецкому потоку», по его выводу на территорию Евросоюза, только после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя», — цитирует Лаврова агентство РИА Новости.

    По словам министра, в Москве отметили возрастающий интерес целого ряда стран-участниц Евросоюза к российскому проекту.

    Ранее сообщалось, что Лавров заявил о важности участия в выборах-2018 проживающих за рубежом россиян.

    Автор: Алексей Громов
    #лавров #ес #турецкий поток
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