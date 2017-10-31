Американский цирк атлантов: Захарова высмеяла «разоблачение» Трампа и МИД РФ

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Москва, 31 октября. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала «очередную порцию разоблачений» издания Buzzfeed о встрече, которую якобы провели представитель штаба президента США Дональда Трампа и «контактный человек от МИДа».

«Я просто наслаждаюсь этим американским цирком атлантов, который разворачивается все в новых и новых информационных плоскостях», — пошутила дипломат на своей странице в Facebook.

Buzzfeed, по ее словам, специализируется на «вербовке Трампа Россией». То, что в публикации этого издания сотрудника Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева называют «контактом МИДа», по мнению Захаровой, говорит о том, что Buzzfeed занимается вопросами вовлеченности России в выборы США, но не может найти «русского агента» в американских социальных сетях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Россия никогда не чувствовала себя виноватой во «вмешательстве в выборы» США. «Мы опровергали это с самого начала решительным образом, опровергаем это сейчас», — сказал он.