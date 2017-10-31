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Общество
Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах
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    Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах

    15:50  31 Октября 2017
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    Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин назвал безобразием то, что происходит в сфере строительства в российских регионах.

    Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в этом году РФ улучшила позиции в рейтинге Doing Business до 35 места. Однако в сфере строительства Россия продолжает находиться на 115 строчке.

    Президент России Владимир Путин попросил главу Минстроя обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась в регионах и муниципалитетах.

    «Надо вниз опускаться, смотреть, что там происходит. Там безобразия, знаете, сколько, на каждом шагу там проблемы создают. Вот куда надо залезать, не стесняться», — цитирует главу государства агентство РИА Новости.

    Необходимо смотреть, что происходит и корректировать ситуацию с помощью федерального законодательства, считает президент.

    По словам главы государства, малый и средний бизнес, работающий в сфере строительства, по-прежнему сталкивается с большими проблемами, которые подавляют деловую активность.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #строительство
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