Лавров объяснил цели создания Конгресса народов Сирии

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Москва, 31 октября. Создание Конгресса национального диалога Сирии служит цели расширения состава участников национального процесса урегулирования в стране. Об этом заявил по итогам переговоров с коллегой из Суринама глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Идея созыва Конгресса народов Сирии или конгресса национального диалога нацелена на то, чтобы опять-таки сделать следующий шаг в расширении круга сирийских участников процесса урегулирования. Ровно этого требует резолюция СБ ООН 2254», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что решение Совета безопасности ООН требовало обеспечения инклюзивного характера переговоров по Сирии. В них должны участвовать не только представители правительства и части сил оппозиции, но и весь спектр сирийских политических, этнических и конфессиональных групп.

Напомним, в настоящее время переговоры по урегулированию в Сирии ведутся на двух площадках: в Женеве, где обсуждаются крупные вопросы национального примирения, завершения войны и послевоенного обустройства Сирии, и в казахской Астане, где благодаря совместным дипломатическим усилиям России и Ирана (в первую очередь в качестве представителей правительства Сирии) и Турции (со стороны сирийской оппозиции) удалось достигнуть первых важных шагов на пути к урегулированию и обеспечить мирную жизнь по крайней мере в нескольких частях Сирии, находящихся под контролем различных сил.