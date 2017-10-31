Медведев заявил о запуске телеканала «Катюша» в Китае

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Москва, 31 октября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал запуск российского телеканала «Катюша», который будет транслироваться в Китае.

О начале работы нового канала премьер сообщил, отвечая на вопрос о том, какую бы русскую песню посоветовал китайцам.

«Мне кажется, что знакомство с Россией нужно начинать с тех песен, которые широко известны. Упомянутая мною «Катюша» — такая песня», — цитирует Медведева агентство «Интерфакс».

Он также отметил, что именно так называется новый канал, который начинает вещание для жителей КНР. Премьер призвал всех желающих смотреть этот канал и петь «Катюшу».

Как стало известно, соглашение о запуске первого российского канала в Китае было подписано Первым каналом и Центральным телевидением КНР в начале июля. Ожидается, что вещание будет идти на русском языке с китайскими субтитрами.