«Хезболла» и САА освобождают от ИГ два города по пути к Абу-Кемалю

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Дейр эз-Зор, 31 октября. Отряды «Хезболлы» и правительственные войска Сирии находятся в 65 километрах от города Абу-Кемаль.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники, что правительственные войска САР и подразделения ливанского движения «Хезболла» с боями пробиваются к последнему крупному оплоту «Халифата» в провинции Дейр эз-Зор — населенному пункту Абу-Кемаль.

Отмечается, что в ходе последних столкновений, которые разгорелись в 65 километрах от Абу-Кемаля, проправительственные войска подошли к городам Бакталь и Шаммас. Города захвачены боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В данный момент армейцы начали штурм населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.