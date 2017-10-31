Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном
Весь мир
«Хезболла» и САА освобождают от ИГ два города по пути к Абу-Кемалю
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хезболла» и САА освобождают от ИГ два города по пути к Абу-Кемалю

    15:26  31 Октября 2017
    748

    «Хезболла» и САА освобождают от ИГ два города по пути к Абу-Кемалю

    Дейр эз-Зор, 31 октября. Отряды «Хезболлы» и правительственные войска Сирии находятся в 65 километрах от города Абу-Кемаль.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники, что правительственные войска САР и подразделения ливанского движения «Хезболла» с боями пробиваются к последнему крупному оплоту «Халифата» в провинции Дейр эз-Зор — населенному пункту Абу-Кемаль.

    Отмечается, что в ходе последних столкновений, которые разгорелись в 65 километрах от Абу-Кемаля, проправительственные войска подошли к городам Бакталь и Шаммас. Города захвачены боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В данный момент армейцы начали штурм населенных пунктов.

    «Хезболла» и САА освобождают от ИГ два города по пути к Абу-Кемалю

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дейр эз-зор #хезболла #абу-кемаль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        48
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        961
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        448
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        608