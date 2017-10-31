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Подступают с Запада: США стягивают элитные войска к границам России
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    Подступают с Запада: США стягивают элитные войска к границам России

    16:33  31 Октября 2017
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    Подступают с Запада: США стягивают элитные войска к границам России

    Москва, 31 октября. Численность американских спецназовцев в Европе выросла в четыре раза. В 2017 году США уже перебросили элитные подразделения в 21 европейскую страну и все ближе подступают к западным границам России. 

    С марта по август 2017 года бойцы сил специального назначения США приняли участие в военных учениях в Финляндии, Литве, Польше, Эстонии, Грузии и на Украине, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя Командования сил специального назначения США в Европе майора Майкла Вайзмана. 

    «За пределами России и Белоруссии мы проводим совместные учения практически со всеми государствами Европы», —  приводит The Nation слова Вайзмана.

    Он также отметил, что американские военные теперь присутствуют практически в каждой стране на западной границе России, однако не стал комментировать информацию о «неофициальных операциях» США вблизи российской территории.

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что в январе через Германию в Польшу были направлены американские танки и грузовики, а также военное оборудование. Эта неофициальная переброска имела прямое отношение к проводимой США операции «Атлантическая решимость». 
     

    Автор: Федор Веснин
    #россия #сша #американские военные
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