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Общество
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Украина
Антикоррупционное бюро Украины нагрянуло с обысками к сыну главы МВД
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    Антикоррупционное бюро Украины нагрянуло с обысками к сыну главы МВД

    15:13  31 Октября 2017  /обновлено: 15:14  31 Октября 2017
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    Антикоррупционное бюро Украины нагрянуло с обысками к сыну главы МВД

    Киев, 31 октября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда».

    По данным источников, сотрудники НАБУ проводят обыск в квартире у сына Авакова - Александра. Оперативные действия осуществляются по делу о закупках рюкзаков для МВД Украины.

    Пресс-секретарь министра МВД Украины Наталья Стативко заявила, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию. Однако позднее эту информацию подтвердил сам Арсен Аваков.

    «Да, пришли к сыну с обысками», — сообщил Аваков в комментарии «Украинской правде».

    Стоит напомнить, что в феврале 2015 года МВД Украины заключило договоры с ООО «Днипровенд» на закупку пяти тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов), и частным предприятием «Плигачов» на одну тысячу рюкзаков стоимостью более двух миллионов гривен.

    В июне 2015 года в украинских СМИ было опубликовано журналистское расследование о том, что закупка рюкзаков осуществлялась через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову.

    В июле 2015 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по данному факту, а в апреле 2016 года прокуратура передала дело в Национальное антикоррупционное бюро.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #обыски #аваков #набу #глава мвд
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