Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Медведев заявил о запуске телеканала «Катюша» в Китае
Украина
В Roshen отреагировали на попытки украинских депутатов блокировать бизнес Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Roshen отреагировали на попытки украинских депутатов блокировать бизнес Порошенко

    15:19  31 Октября 2017
    34

    В Roshen отреагировали на попытки украинских депутатов блокировать бизнес Порошенко

    Киев, 31 октября. Гендиректор корпорации украинского президента Петра Порошенко Roshen Вячеслав Москалевский удивился тому, что депутаты Рады блокируют кондитерские магазины предприятия. Речь идет об акции, которую организовали в центре Киева 29 октября депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко.

    Ранее фабрику Порошенко в Виннице блокировали сторонники движения «Освобождение» (Рух «Визволення»), потребовав сделать выбор между бизнесом и управлением страной. Москалевский утверждает, что как такового блокирования предприятий не было. Так, по его словам в Яготине под Киевом на предприятие приехали около десяти человек. 

    «Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация», — подчеркнул он.

    Говоря о действиях Соболева и Семенчко, гендиректор Roshen признался, что не понимает, зачем они это делают.

    «Я голосовал за «Самопомощь». Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?» — возмутился он в комментарии украинским СМИ.

    По мнению Москалевского, сразу после избрания Порошенко президентом Украины, Roshen превратили в «обои, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции»

    Гендиректор пожаловался, что как только Порошенко избрали президентом, Roshen стал «обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции».

    «Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины?», — добавил он.


     

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #депутаты #roshen
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        370
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        337
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        479
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1604