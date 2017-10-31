В Roshen отреагировали на попытки украинских депутатов блокировать бизнес Порошенко

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Киев, 31 октября. Гендиректор корпорации украинского президента Петра Порошенко Roshen Вячеслав Москалевский удивился тому, что депутаты Рады блокируют кондитерские магазины предприятия. Речь идет об акции, которую организовали в центре Киева 29 октября депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко.

Ранее фабрику Порошенко в Виннице блокировали сторонники движения «Освобождение» (Рух «Визволення»), потребовав сделать выбор между бизнесом и управлением страной. Москалевский утверждает, что как такового блокирования предприятий не было. Так, по его словам в Яготине под Киевом на предприятие приехали около десяти человек.

«Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация», — подчеркнул он.

Говоря о действиях Соболева и Семенчко, гендиректор Roshen признался, что не понимает, зачем они это делают.

«Я голосовал за «Самопомощь». Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?» — возмутился он в комментарии украинским СМИ.

По мнению Москалевского, сразу после избрания Порошенко президентом Украины, Roshen превратили в «обои, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции»

Гендиректор пожаловался, что как только Порошенко избрали президентом, Roshen стал «обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции».

«Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины?», — добавил он.



