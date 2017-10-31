В Roshen отреагировали на попытки украинских депутатов блокировать бизнес Порошенко
Киев, 31 октября. Гендиректор корпорации украинского президента Петра Порошенко Roshen Вячеслав Москалевский удивился тому, что депутаты Рады блокируют кондитерские магазины предприятия. Речь идет об акции, которую организовали в центре Киева 29 октября депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко.
Ранее фабрику Порошенко в Виннице блокировали сторонники движения «Освобождение» (Рух «Визволення»), потребовав сделать выбор между бизнесом и управлением страной. Москалевский утверждает, что как такового блокирования предприятий не было. Так, по его словам в Яготине под Киевом на предприятие приехали около десяти человек.
«Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация», — подчеркнул он.
Говоря о действиях Соболева и Семенчко, гендиректор Roshen признался, что не понимает, зачем они это делают.
«Я голосовал за «Самопомощь». Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?» — возмутился он в комментарии украинским СМИ.
По мнению Москалевского, сразу после избрания Порошенко президентом Украины, Roshen превратили в «обои, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции»
Гендиректор пожаловался, что как только Порошенко избрали президентом, Roshen стал «обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции».
«Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины?», — добавил он.