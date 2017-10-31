Не уходит от острых тем: эксперт объяснил намерение Аксенова выступить перед украинским судом

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что готов принять участие в украинском суде по делу о госизмене в режиме видеоконференции и дать показания. Аксенов пояснил, что считает все обвинения, выдвинутые в его адрес украинской стороной, смехотворными, но готов выступить перед киевским судом, чтобы «не отдавать победу маргиналам на ровном месте».

«Мы создали нормальную практику и показали, что крымчан в принципе нельзя просто так осудить за то, что они на референдуме высказались за возвращение в состав РФ», — суммировал свою позицию Аксенов.

Зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает, что заявление Аксенова обращено не столько к работникам украинской юстиции, сколько к его собственным соотечественникам. Крыму послали четкий сигнал о том, что угрозы Киева ничем не подкреплены и волноваться из-за них не стоит.

«Это очень в стиле Сергея Аксенова. Он никогда не уходил от острых тем, и это сильная его сторона как политика и государственного деятеля. Мы в Крыму находимся под постоянным прессом со стороны Украины. Я имею в виду все эти «черные списки» крымчан, которые составляет украинская сторона, и суды за госизмену, которыми непрестанно грозит нам Киев. В этих списках Аксенов всегда на первом месте, потому, должно быть, он и решил показать равно и украинцам, и своим согражданам, что никакого такого суда в принципе никогда не будет и быть не может. Он хочет показать, что все угрозы Киева — это просто разговоры и информационное давление, не подкрепленное ничем», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Форманчук считает крайне маловероятным, что Украина когда-нибудь решится судить Аксенова или какого-либо еще видного деятеля «Крымской весны» по обвинениям в госизмене. Такое мероприятие было бы слишком большой демонстрацией бессилия и напрасной злобы. Тем более велика опасность, что не только Аксенов, но и многие другие крымские политики и общественные деятели захотят поучаствовать в таком процессе в режиме видеоконференции. Если нечто подобное произойдет, то гипотетический суд над крымчанами рискует превратиться в суд над самой постмайданной властью.