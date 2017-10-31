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Общество
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Политика
В Крыму сравнили украинский проект резолюции ООН с испорченным телефоном
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    В Крыму сравнили украинский проект резолюции ООН с испорченным телефоном

    15:00  31 Октября 2017  /обновлено: 15:08  31 Октября 2017
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    В Крыму сравнили украинский проект резолюции ООН с испорченным телефоном

    Москва, 31 октября. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов высказался о проекте резолюции Украины в ООН о нарушении прав человека в Крыму, сравнив его с игрой в «испорченный телефон».

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник представит в ООН новый «очень сильный и жесткий» проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму.

    Ремзи Ильясов считает, что очередной украинский проект дезинформирует международное сообщество, а при его разработке власти Украины «цепляются за какие-то формулировки, позиции, просто занимаясь сплетнями».

    «Все это напоминает игру «испорченный телефон», только тут киевские власти сознательно пытаются посеять сомнение и дезинформировать международное сообщество, выдавая свои домыслы и вздор за реальную обстановку на полуострове», — сказал РИА Новости Ильясов.

    Ильясов обратился к Украине с призывом оставить Крым в покое и прекратить спекулировать на крымском вопросе. Он подчеркнул, что реальную ситуацию на полуострове уже лично оценили представители десятка международных делегаций.

    Вице-спикер парламента отметил, что главным нарушителем прав человека в Крыму является сама Украина, власти которой устраивают блокады полуострова и организовывают преследование жителей.

    Напомним, как ранее сообщало «URA.RU» ранее член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #оон #крым #права человека
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