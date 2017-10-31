Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров объяснил цели создания Конгресса народов Сирии
Весь мир
Боевики обстреляли центр Дамаска, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики обстреляли центр Дамаска, есть пострадавшие

    14:57  31 Октября 2017  /обновлено: 15:03  31 Октября 2017
    38

    Боевики обстреляли центр Дамаска, есть пострадавшие

    Дамаск, 31 октября. Боевики подвергли минометному обстрелу улицу Аль-Амин в центре Дамаска.

    Сирийский государственный канал сообщил, что несколько боеприпасов, выпущенных боевиками разорвались на улице Аль-Амин в столице Сирийской арабской республики. В результате разрывов пострадали пять мирных жителей. СМИ отмечают, что ранее во вторник обстрелу подверглась площадь Аббасиин в Дамаске.

    Пострадавшие доставлены в госпиталь, медики оказывают им необходимую помощь.

    Боевики обстреляли центр Дамаска, есть пострадавшие

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #боевики
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        383
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        338
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        483
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1605