Боевики обстреляли центр Дамаска, есть пострадавшие

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Дамаск, 31 октября. Боевики подвергли минометному обстрелу улицу Аль-Амин в центре Дамаска.

Сирийский государственный канал сообщил, что несколько боеприпасов, выпущенных боевиками разорвались на улице Аль-Амин в столице Сирийской арабской республики. В результате разрывов пострадали пять мирных жителей. СМИ отмечают, что ранее во вторник обстрелу подверглась площадь Аббасиин в Дамаске.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, медики оказывают им необходимую помощь.