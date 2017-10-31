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Дамаск: гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту благодаря помощи МО РФ
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    Дамаск: гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту благодаря помощи МО РФ

    15:07  31 Октября 2017
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    Дамаск: гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту благодаря помощи МО РФ

    Дамаск, 31 октября. ООН направила гуманитарный конвой в подконтрольный боевикам район Восточная Гута.

    Сирийские СМИ сообщают, что гуманитарный конвой из 48 грузовиков с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости прибыл в район Восточная Гута. Отмечается, что большая часть оазиса контролируется боевиками группировки «Файлак ар-Рахман», которая сейчас входит в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». Ранее «Ар-Рахман» была связана с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Прибытие гуманитарного конвоя в Восточную Гуту стало возможным благодаря усилиям российских военнослужащих, которые достигли соглашения с боевиками о безопасном прохождении колонны.

    Дамаск: гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту благодаря помощи МО РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #дамаск #восточная гута
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