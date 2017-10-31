Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Медведев заявил о запуске телеканала «Катюша» в Китае
Общество
Сын хрущевок против дочери хором: уральский депутат вызвал Собчак на баттл
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сын хрущевок против дочери хором: уральский депутат вызвал Собчак на баттл

    15:07  31 Октября 2017
    47

    Сын хрущевок против дочери хором: уральский депутат вызвал Собчак на баттл

    Екатеринбург, 31 октября. Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который ранее заявил о планах баллотироваться в президенты России, вызвал на «политический баттл» телеведущую Ксению Собчак, которая также заявила о своих президентских амбициях. Соответствующий ролик появился на на видеосервисе YouTube. 

    Депутат отметил, что ждет ответа Собчак и призвал не бояться участвовать в баттле.

    «Голос провинции против голоса двух столиц, сын хрущевок против дочери хором, простой народ против гламурной элиты. Не бойтесь принять мой вызов, жду вашего ответа», — заявил Боровик. 

    Он также считает, что экс-ведущую «Дома-2» необходимо проэкзаменовать, поскольку он уверен, что Собчак не знает, что происходит не только в регионах, но и за пределами МКАДа. 

    Впрочем, по словам екатеринбургского депутата, едва ли журналистка сможет выдержать дискуссию на тему будущего России.

    «Я ей предложил экзамен мной. Если она даже его не выдержит, то тогда о каком президентстве может идти речь», — уточнил он.

    Ранее стало известно, что главный политтехнолог покинул штаб Собчак.

    Автор: Дана Балан
    #екатеринбург #собчак #политика #выборы-2018 #баттл #боровик
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        370
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        337
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        479
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1604