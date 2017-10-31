Сын хрущевок против дочери хором: уральский депутат вызвал Собчак на баттл

В Избранное

Екатеринбург, 31 октября. Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, который ранее заявил о планах баллотироваться в президенты России, вызвал на «политический баттл» телеведущую Ксению Собчак, которая также заявила о своих президентских амбициях. Соответствующий ролик появился на на видеосервисе YouTube.

Депутат отметил, что ждет ответа Собчак и призвал не бояться участвовать в баттле.

«Голос провинции против голоса двух столиц, сын хрущевок против дочери хором, простой народ против гламурной элиты. Не бойтесь принять мой вызов, жду вашего ответа», — заявил Боровик.

Он также считает, что экс-ведущую «Дома-2» необходимо проэкзаменовать, поскольку он уверен, что Собчак не знает, что происходит не только в регионах, но и за пределами МКАДа.

Впрочем, по словам екатеринбургского депутата, едва ли журналистка сможет выдержать дискуссию на тему будущего России.

«Я ей предложил экзамен мной. Если она даже его не выдержит, то тогда о каком президентстве может идти речь», — уточнил он.

Ранее стало известно, что главный политтехнолог покинул штаб Собчак.