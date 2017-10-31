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Полицейские застрелили мужчину с ножами в центре Таллина
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    Полицейские застрелили мужчину с ножами в центре Таллина

    15:02  31 Октября 2017
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    Полицейские застрелили мужчину с ножами в центре Таллина

    Таллин, 31 октября. Сотрудники полиции застрелили мужчину, который размахивал двумя ножами в центре Таллина, сообщает пресс-служба Пыхъянской префектуры полиции.

    «Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами», — отмечается в сообщении.

    В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить злоумышленника.

    Согласно официальным данным, мужчина был без обуви. Своими ножами он пугал прохожих.

    С тяжелыми ранениями мужчина был госпитализирован в Северо-эстонскую больницу, где впоследствии скончался. Среди правоохранителей пострадавших нет, передает агентство РИА Новости.

    Автор: Дима Оленин
    #обстрел #эстония #полиция
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