Полицейские застрелили мужчину с ножами в центре Таллина

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Таллин, 31 октября. Сотрудники полиции застрелили мужчину, который размахивал двумя ножами в центре Таллина, сообщает пресс-служба Пыхъянской префектуры полиции.

«Полицейские произвели три предупредительных выстрела в воздух. Однако мужчина стал приближаться к полицейским с ножами», — отмечается в сообщении.

В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить злоумышленника.

Согласно официальным данным, мужчина был без обуви. Своими ножами он пугал прохожих.

С тяжелыми ранениями мужчина был госпитализирован в Северо-эстонскую больницу, где впоследствии скончался. Среди правоохранителей пострадавших нет, передает агентство РИА Новости.