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В Испании грабители захватили заложников в банке
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    В Испании грабители захватили заложников в банке

    14:51  31 Октября 2017
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    В Испании грабители захватили заложников в банке

    Мадрид, 31 октября. По меньшей мере два человека стали заложниками при ограблении банка в испанском городе Кангас-де-Онис. Один человек пострадал в результате перестрелки с бандитами.

    Во вторник утром в отделении банка Liberbank было совершено вооруженное ограбление, сообщают испанские СМИ. Один из сотрудников испанской гражданской гвардии был ранен при попытке помешать грабителям.

    По последним данным, здание банка оцеплено. Одного подозреваемого задержали, другой все еще находится в здании. С ним двое заложников, один из которых – директор филиала.

    Напомним, накануне к колонии строгого режима приговорили жителя Екатеринбурга, ограбившего 22 магазина.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ограбление #заложники #банк
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