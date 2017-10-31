Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Медведев заявил о запуске телеканала «Катюша» в Китае
Украина
Саакашвили оценил приказ Авакова об отзыве охраны «хлама» у Рады: Давно пора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили оценил приказ Авакова об отзыве охраны «хлама» у Рады: Давно пора

    14:50  31 Октября 2017
    132

    Саакашвили оценил приказ Авакова об отзыве охраны «хлама» у Рады: Давно пора

    Киев, 31 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова об отзыве силовиком с территории палаточного городка митингующих у стен Рады. По его словам, «тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой» правоохранители не намерены. 

    «Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко (депутаты Рады — ред.) и другие славные представители барыг во власти», — написал в ответ Саакашвили на своей странице в Facebook.

    При этом он заметил, что так как Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, пришедших с ними пообщаться.  «Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников», — добавил политик, имея ввиду акцию протеста 7 ноября, которую он назвал «вече».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #саакашвили #аваков #рада #приказ
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        356
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        328
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        475
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1603