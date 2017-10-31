Саакашвили оценил приказ Авакова об отзыве охраны «хлама» у Рады: Давно пора

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Киев, 31 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова об отзыве силовиком с территории палаточного городка митингующих у стен Рады. По его словам, «тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой» правоохранители не намерены.

«Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко (депутаты Рады — ред.) и другие славные представители барыг во власти», — написал в ответ Саакашвили на своей странице в Facebook.

При этом он заметил, что так как Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, пришедших с ними пообщаться. «Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников», — добавил политик, имея ввиду акцию протеста 7 ноября, которую он назвал «вече».