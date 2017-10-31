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Украина
Климкин рассказал о новых мерах Киева по контролю за гражданами России
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    Климкин рассказал о новых мерах Киева по контролю за гражданами России

    15:27  31 Октября 2017
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    Климкин заявил о визовом режиме с РФ для "контроля российских спецслужб"

    Киев, 31 октября. Кроме биометрического контроля и декларирования цели поездки, которые вводятся Киевом для граждан России с начала 2018 года, в перспективе Украина может ввести визовый режим для россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    По словам Климкина, визовый режим необходим для «дополнительного контроля» в отношении приезжающих на Украину граждан России. По словам министра, такая мера сейчас очень актуальна для Киева. В качестве дальнейшего шага украинское правительство рассматривает даже возможность введения биометрического визового режима.

    «Дополнительный контроль за передвижением граждан России и за всем тем, что тут делают российские спецслужбы, нам очень нужен, — заявил Климкин журналистам. — Надо будет делать дальнейшие шаги — возможно, биометрический визовый режим, так как обычный не работает».

    Климкин заявил о визовом режиме с РФ для "контроля российских спецслужб"

    По словам главы МИД Украины, украинские службы должны контролировать «каждый шаг» россиян, «который здесь делается с целью дискредитации ситуации в Украине».

    Автор: Валентин Меликов
    #климкин
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