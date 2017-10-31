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Россияне выбрали, каких звезд хотят видеть в новогоднюю ночь на Первом канале
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    Россияне выбрали, каких звезд хотят видеть в новогоднюю ночь на Первом канале

    14:48  31 Октября 2017  /обновлено: 14:50  31 Октября 2017
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    Россияне выбрали, каких звезд хотят видеть в новогоднюю ночь на Первом канале

    Москва, 31 октября. Первый  канал составил рейтинг звезд, которых российские зрители больше всего хотели бы увидеть на телеэкране в новогоднюю ночь. Рейтинг составлялся на основе опроса, проведенного каналом в социальной сети «Одноклассники».

    Первое место в рейтинге занял Григорий Лепс, за которого участники опроса отдали 60,3 тыс. голосов. В первую пятерку также попали украинская певица Ани Лорак, Наргиз, Полина Гагарина и украинская поп-группа Artik & Asti.

    Россияне выбрали, каких звезд хотят видеть в новогоднюю ночь на Первом канале

    А вот звезды российской эстрады Пугачева, Киркоров и Ротару, которые не пропускают ни одного новогоднего концерта, оказались значительно ниже в рейтинге звезд. Пугачева заняла 10-е место, Киркоров — 23-е, а Ротару — 25-е. Впрочем, телеведущая Ольга Бузова, которая с недавних пор пытается построить музыкальную карьеру, не попала даже в первую двадцатку, оказавшись на 33 месте. Отметим, что на самой последней строчке рейтинга расположилась одна из немногих представителей рок-направления — Земфира, пишет Телеканал 360.

    Автор: Геннадий Плющев
    #первый канал #новый год #опрос #рейтинг #концерт #звезды
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