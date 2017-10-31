Нападающий «Атлетико» может перебраться в «Барселону»
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Мадрид, 31 октября. Нападающий футбольного клуба «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может поменять клубную прописку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, каталонская «Барселона» уже связалась с представителем форварда и получила предварительное согласие француза на переезд в стан сине-гранатовых.
Отмечается, что трансфер может состояться будущим летом сразу после первенства мира по футболу, которое пройдет в России, сообщает «Свободная пресса».
Согласно информации издания, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах 26-летнего игрока.
Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» планирует купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.