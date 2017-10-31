Нападающий «Атлетико» может перебраться в «Барселону»

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Мадрид, 31 октября. Нападающий футбольного клуба «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может поменять клубную прописку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, каталонская «Барселона» уже связалась с представителем форварда и получила предварительное согласие француза на переезд в стан сине-гранатовых.

Отмечается, что трансфер может состояться будущим летом сразу после первенства мира по футболу, которое пройдет в России, сообщает «Свободная пресса».

Согласно информации издания, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах 26-летнего игрока.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» планирует купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.