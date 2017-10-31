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Нападающий «Атлетико» может перебраться в «Барселону»
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    Нападающий «Атлетико» может перебраться в «Барселону»

    14:44  31 Октября 2017
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    Нападающий «Атлетико» может перебраться в «Барселону»

    Мадрид, 31 октября. Нападающий футбольного клуба «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может поменять клубную прописку. Об этом сообщает Mundo Deportivo. 

    По данным издания, каталонская «Барселона» уже связалась с представителем форварда и получила предварительное согласие француза на переезд в стан сине-гранатовых.

    Отмечается, что трансфер может состояться будущим летом сразу после первенства мира по футболу, которое пройдет в России, сообщает «Свободная пресса».

    Согласно информации издания, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах 26-летнего игрока.

    Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» планирует купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #гризманн #атлетико #барселона
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