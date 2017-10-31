Движение на двух улицах Петербурга ограничат по ночам

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Санкт-Петербург, 31 октября. В четверг, 2 ноября, в силу вступят новые ограничения автомобильного движения на дорогах Петербурга.

Так, в период с 2 по 4 ноября будет ограничен проезд по Шпалерной улице на участке от Потемкинской до Таврической, включая Водопроводный переулок и Таврическую улицу.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили, что ремонт дорожного покрытия будет проходить по ночам. На это время и ограничат проезд.

В ночь с 5 по 12 ноября этот участок будет полностью заблокирован, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Ограждение на участке у дома номер 71 по Заневскому проспекту закроет движение транспорта на Гранитную улицу. Запрет будет действовать с 2 по 6 ноября.

Кроме того, продолжится ремонт теплосети на Серебристом бульваре, в связи с этим будет закрыт проезд по нечетной стороне аллеи Поликарпова.