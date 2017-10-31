Хозяина бесхозной сумки задержали на Киевском вокзале в Москве

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Москва, 31 октября. Во вторник утром на Киевском вокзале в Москве в оставленной в зале ожидания сумке обнаружили четыре предмета, напоминающих гранаты. Предполагаемого хозяина вещей задержали.

В связи с угрозой взрыва из зала ожидания было эвакуировано больше 300 пассажиров. Сотрудники проверяли помещение на возможные закладки, сообщает РИАМО.

По последним данным, проверка закончилась, никаких опасных предметов специалисты не обнаружили. Киевский вокзал продолжает работу в штатном режиме. Утренние мероприятия не изменили график движения пригородных и скорых поездов.

Напомним, в прошлый четверг из-за угрозы взрыва в Москве было эвакуировано несколько кинотеатров.