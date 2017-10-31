Россия готова упростить визовый режим для туристов из Китая

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Москва, 31 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями сообщил, что Россия в ближайшее время может облегчить визовый режим для туристов из Китая.

Медведев напомнил, что в настоящее время без виз Россию могут посещать граждане Китая, приезжающие в составе туристических групп от пяти человек на срок до двух недель.

Премьер-министр заявил, что в ближайшее время планируется рассмотрение условий упрощения визового режима: сокращения размера групп до трех туристов и увеличение срока пребывания до трех недель.

«Это специально предусмотрено именно для китайских туристов и ни для кого другого», — подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев привел статистику, согласно которой за последние 6 месяцев число китайских туристов, приезжающих в Россию, увеличилось на 20%.