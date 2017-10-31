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В Госдуме назвали провокацией заявление Волкера о вводе миротворцев в Донбасс
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    В Госдуме назвали провокацией заявление Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

    14:37  31 Октября 2017
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    В Госдуме назвали провокацией заявление Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

    Москва, 31 октября. Заявления спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера отражают мнение только одной стороны конфликта на востоке Украины и никак не могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.

    В целом, подчеркнул Железняк, заявления Волкера о том, что миротворцы ООН могут появиться в Донбассе без согласия руководства ЛНР и ДНР звучат как «очередная провокация» и противоречат минским соглашениям.

    «Игнорируя позицию ДНР и ЛНР, господин Волкер совершает старую ошибку западных деятелей, которая звучит как очередная провокация и не позволяет продвинуться в разрешении конфликта на Донбассе», — заявил Железняк, подчеркнув, что к значимым результатам в вопросах урегулирования может привести только «прекращение агрессивных действий со стороны Киева» и «четкое следование минским соглашениям».

    В Госдуме назвали провокацией заявление Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

    Член комитета по международным делам подчеркнул, что «очевидно, что Россия не поддержит размещения войск ООН на своей границе». Россия, отметил Железняк, настаивает на том, что миротворцы ООН в Донбассе могут выполнять исключительно функции защиты сотрудников СММ ОБСЕ на линии разграничения сторон. Там, где нет боевых действий, «голубые каски» не нужны.

    Ранее, напомним, спецпредставитель Госдепа на Украине заявил, что размещение миротворцев на всей территории Донбасса, «позволило бы Киеву перейти к выполнению минских соглашений».

    В Госдуме назвали провокацией заявление Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

    Автор: Валентин Меликов
    #железняк #волкер
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