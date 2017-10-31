Сирия стала жертвой политического заказа: американский профессор нашел ошибки в докладе ОЗХО-ООН

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Почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол рассказал СМИ, что специалисты совместного механизма ОЗХО-ООН, расследовавшего применение химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля этого года, сфабриковали доказательства вины правительства Башара Асада.

В частности, Теодор Постол объяснил, что мертвая коза с видео, на которое специалисты ОЗХО-ООН опирались в своем расследовании, могла умереть не на месте приписываемой сирийским правительственным войскам химтатаки:

«Изучение четырех снимков и маркировок на них однозначно показывает, что мертвую козу, фигурирующую в кадре, принесли на это место, где, согласно заявлениям журналистов, она умерла. Возможно, самое невероятное в отчете ОЗХО — это приложение, в котором приводятся доказательства наличия зарина, следующие из анализа шерсти мертвой козы. Нигде в отчете нет каких-либо указаний на то, что коза могла умереть в другом месте, может, от отравления зарином в загоне, а затем перенесена на упомянутое место как доказательство».

Не согласен американский профессор и с предположением о применении в Хан-Шейхуне химической бомбы советского производства. По его мнению, воронка от взрыва свидетельствует о том, что применялся стандартный 122-милиметровый снаряд. Причем, как отметил Теодор Постол, и ракета, и топливо были изготовлены кустарным способом:

«Элементы такого топлива широко применяются для самодельных ракетных двигателей и производятся из селитры и сахара».

Американский профессор сделал вывод, что расследование совместного механизма ОЗХО-ООН глубоко ошибочно и предвзято, о чем свидетельствует представленная им информация, которая содержит убедительные и недвусмысленные доказательства, в то время как видеозаписи, которые использовали специалисты ОЗХО-ООН, четко показали попытки местных организаций манипулировать данными.

Напомним, ранее доклад подвергся критике со стороны сирийского правительства и представителей России. Так, замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что уже после беглого просмотра доклада налицо «изъяны методологии», «логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что подготовленный совместным механизмом ООН-ОЗХО доклад — это политический заказ:

«Все прекрасно это знают, но делают вид, что это не так. Россия неоднократно говорила о необходимости объективного расследования. Россия не говорила, кто применял, а просто просила объективно расследовать этот случай. Однако никто на это не шел».

Как отметил эксперт, в том, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным, сомнений нет:

«Кругом крутились «Белые каски», а их репутация известна: они полностью ангажированы официальным Вашингтоном. И в этом их неоднократно уличали многие средства массовой информации, однако «Белые каски» продолжают творить свое черное дело. На самом деле, в воронку залили каких-то химикатов под зарин и сказали, что была применена химическая бомба».

Однако, как объяснил эксперт, по всем признакам в Хан-Шейхуне не могли применяться боевые отравляющие вещества:

«Об этом свидетельствует то, как обмывали «пораженных», и то, как работали те, кто обмывал. Они просто не могли бы находиться в этой зоне по результатам применения боевых отравляющих веществ, но на это никто не смотрит. Надо же оправдать удар по «Шайрату» ракетами Tomahawk, а оправданием является только признание ООН результатов расследования, которое также проводит ОЗХО. Здесь чисто политический заказ, это всем известно. Расследование велось дистанционно. Но что такое дистанционное расследование? Это просто смешно. Им кто-то дает какую-то информацию, дистанционно заполняют документы и говорят «Да, было» или «Да, не было».

Наш собеседник обратил внимание на то, что при этом уже даже Соединенные Штаты фиксируют применение отравляющих химических веществ боевиками террористических организаций:

«Но продолжают утверждать, что это правительственные войска применяли химоружие. Это нонсенс. Всем смешно. Все эксперты улыбаются. Мы имеем политический заказ, который документально доводится до некой резолюции, которая будет призвана осудить, прежде всего, Башара Асада за то, что он применяет химическое оружие».

Эксперт напомнил, что та же организация, которая участвует в условно «объективном» расследовании, Организация по запрещению химического оружия, получила в 2013-м году Нобелевскую премию за то, что успешно вывезла все химические боевые препараты из Сирии и уничтожила: