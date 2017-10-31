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«Газпром» построил почти половину газопровода «Турецкий поток»
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    «Газпром» построил почти половину газопровода «Турецкий поток»

    15:28  31 Октября 2017
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    «Газпром» построил почти половину газопровода «Турецкий поток»

    Москва, 31 октября. Российская транснациональная энергетическая корпорация ПАО «Газпром» построила почти половину газопровода «Турецкий поток». Об этом рассказал журналистам представитель дочерней компании «Газпрома» South Stream Transport B.V.

    Согласно приведенной информации, прокладка двух ниток газопровода завершится в 2019 году. В настоящее время построено уже 430 км газопровода. Как сообщает ТАСС, «Газпром» оценивает расходы на реализацию проекта «Турецкий поток» в 6 млрд долларов.

    В South Stream Transport B.V. также заявили, что трубопровод из турецкого города Кыйыкёй могут провести в Европу через грецию или Болгарию.

    «Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в западную часть Турции. 7 мая «Газпром» начал реализацию проекта строительства морского участка «Турецкого потока» у берегов Черного моря. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #газпром #турецкий поток
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