Всюду уши Пентагона: эксперт допустил, что США готовятся к созданию генетического оружия

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства получил от спецслужб информацию о сборе эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала россиян.

В студии Первого канала в ходе дневной программы «Время покажет» обсуждалась тема, поднятая накануне президентом России Владимиром Путиным: «Оружие против нации — зачем и как США собираются использовать биологические материалы россиян».

Ведущие Артем Шейнин и Екатерина Стриженова напомнили собравшимся в студии экспертам и гостям взволновавшие всех слова Владимира Путина, сказанные им в ходе совещания, что некие силы активно занимаются сбором биологического материала в нашей стране.

«Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам», — цитирует слова Путина «Газета.ру».

«Мы объект большого интереса», — отметил по этому поводу военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, по словам которого, видимо, таким способом американцы пытаются разгадать «загадочную русскую душу».

«Обоснования могут быть самые разные и вполне благородные — лечение генетических заболеваний, продление жизни и т.д., — отметил Никулин, — но стоит чуть-чуть копнуть, и почему-то везде появляется уши Пентагона».

По словам эксперта, сейчас создается биологическое оружие нового поколения, которое будет действовать строго по национальным группам.

«Я сыграю роль адвоката дьявола, — прервал эксперта Шейнин. — В Америке десятки, если не сотни тысяч эмигрантов из бывшего Советского Союза. Среди которых много русских. Чем их биологический материал не подходит?»

«Ну, среди этих «русских» очень мало русских, — ответил Никулин. — Во всяком случае, похоже, наши американские «партнеры» считают их недостаточно русскими».

Политолог и экономист Михаил Делягин, комментируя информацию о сборе биологического материала россиян, отметил: «Это производит впечатление подготовки к созданию генетического оружия».

А по поводу того, что многие над этой информацией посмеялись, Делягин привел в пример прошедший некогда про российскому ТВ сюжет про «шпионский камень», которым, по версии создателей программы, пользовалось ЦРУ.

«Лежал камень, в котором была электронная начинка, и туда сбрасывалась информация, — напомнил Делягин содержание сюжета. — И все наши либералы ухохатывались».

«Вы бредите, пропагандисты, — они нам говорили», — напомнил со смехом Шейнин.

«А потом очень тихо прошла новость от американских спецслужб, что мол да, это наша стандартная техника, мы это применяем», — заявил Делягин.

«И, заметь, после этого те, кто так веселился, перестали про это говорить вообще», — напомнил ведущий.

«И ни одно из этих животных даже не извинилось, — сказал Делягин. — Я приношу извинения обществу защиты животных».

Экономист Никита Кричевский посоветовал не заниматься алармизмом, тем более, что об этом попросил и президент.

«Но то, что ведутся работы с разными этносами, это без сомнения, причем как в мирных, так и совершенно точно — военных целях», — отметил Кричевский.