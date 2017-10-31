Сирия новости 31 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, от ИГ зачищено несколько кварталов Дейр эз-Зора

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Сирия, 31 октября. САА при поддержке ВКС РФ отбивает у «Тахрир аш-Шам» поселения Хамы, несколько кварталов района Расафа в Дейр эз-Зоре зачищено от ИГ, в районе Аль-Каима уничтожен «джихад-мобиль». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА на северо-востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, ведут бои с ИГ в Дейр эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ отбили у «Тахрир аш-Шам» два поселения в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери на северо-востоке Хамы.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Ghadeer передает, что в населенный пункт Абу Макбара провинции Алеппо доставлено 1,7 тонн гуманитарной помощи из России. Жители поселения получили продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, российские врачи оказали помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных антиправительственных формирований к югу от города Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции Дейр эз-Зор и его ближайших окрестностях продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГИЛ1. Al Hadath News передает, что сирийская армия при поддержке союзников освободила от радикальных исламистов несколько кварталов района Расафа в пригороде Дейр эз-Зора. Ранее сообщалось, что под контроль правительственных сил перешло несколько зданий столицы региона. В ходе боев было ликвидировано не менее 50 террористов «Исламского государства»1. На данный момент солдаты сирийской армии ведут работы по разминированию освобожденных кварталов Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Один из оппозиционных источников в Даръа сообщает в Twitter (@ALmahameed2) о встрече командиров оппозиционных группировок, действующих на территории региона. Целью общего собрания стало создание единой антиправительственной коалиции.

22 грузовика с гуманитарной помощью прибыли в поселения Ат-Тиба и Таль Шахаб провинции Даръа. Об этом пишет информационное агентство Al Ghadeer. Ранее сообщалось, что гуманитарный груз из России получили жители населенного пункта Тубне. Кроме того, российские врачи оказали помощь 86 сирийцам, в том числе 37 детям.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA передает, что Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы при поддержке ВКС РФ продолжают атаковать позиции группировки «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. В столкновениях уничтожены десятки боевиков радикальной коалиции, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1. Также по данным SANA, «Тахрир аш-Шам» потеряла несколько единиц техники.

В той же части провинции сирийская армия под прикрытием ВКС РФ установила контроль над населенными пунктами Джабб Аль-Джамлан и Расм-Майяль. Военный источник в Twitter (@alealnmr) сообщает, что солдаты армии САР обнаружили склады оружия и боеприпасов «Исламского государства».

Ирак

К югу от города Аль-Каим солдаты иракской армии уничтожили «джихад-мобиль», передает Alsumaria News. Информационное агентство Iraqi News пишет, что армия Ирака и бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» зачистили от террористов «Исламского государства» несколько поселений в окрестностях стратегического населенного пункта. Напомним, Аль-Каим, расположенный на сирийско-иракской границе, наряду с городом Рава является последним прибежищем ИГИЛ в Ираке. Несколько дней назад командование правительственных войск объявило о начале военной операции против ИГ в Аль-Каиме. С этого момента иракская армия и союзники освободили от ИГ более 21 квадратных километра территорий провинции Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)